رابط الاستعلام عن أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الاستعلام عن أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023.

وتتضمن أرقام الجلوس لامتحانات الثانوية العامة 2024 (رقم الجلوس، واللجنة التي سيؤدي بها الامتحان، والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان).

توزيع أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024

وبدأت المدارس صباح اليوم الثلاثاء في توزيع أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024 على الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية.

وتشمل شهادة أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024 بيانات الطلاب من رقم الجلوس، واللجنة التي يؤدي فيها الامتحانات، والمواد.

ويمكن الحصول على أرقام الجلوس لامتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا (من هنا).

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

وتوضع امتحانات الثانوية العامة 2024 في أربعة نماذج لكل مادة تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط بالنسبة للأسئلة الموضوعية فقط.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت فقط دون وجود أية أسئلة مقالية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع موضوعية فقط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن طلاب الثانوية العامة 2024 يتسلمون في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ورقة البابل شيت فقط.