قدم الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد في جامعة القاهرة، نصائح ذهبية لتعزيز الحماس لدى طلاب الثانوية العامة 2024.

وأوضح الخبير التربوي أن الدافعية والحماس تعتبر من أهم المؤثرات التي تساعد الطالب على تحقيق التفوق الدراسي.

ولفت الخبير التربوي إلى أنه مع اقتراب موعد بدء الامتحانات يحتاج الطلاب إلى تنشيط الدافعية والحماس لبذل مزيد من الجهد وتحقيق التفوق وهذه بعض النصائح السريعة التي تساعد على ذلك.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024

تجزئة المهام الكبيرة إلى مهام فرعية فإن مذاكرة موضوع كبير دفعة واحدة قد يتسبب في شعور طالب الثانوية العامة بالإحباط وفقدان الحماس ولكن عند تجزئته إلى موضوعات صغيرة والفصل بين هذه الموضوعات فإن ذلك يساعد على تنشيط الدافعية والحماس.



كافىء نفسك كلما أحرزت تقدما في موضوع ما فعند الانتهاء من إنجاز مجموعة من الموضوعات يمكنك أن تكافىء نفسك بأي شىء محبب ويشعرك بالسعادة.

استخدم المحفزات اللفظية كأبيات الشعر والأقوال المأثورة التي تشعرك بالحماس والرغبة في بذل مزيد من الجهد.

راجع أهدافك باستمرار واكتبها أمامك على لوحة بارزة.

ابتعد تماما عن أحلام اليقظة أو مراجعة شريط أحلامك وطموحاتك في الذاكرة وركز على الخطوات العملية.

استمتع برحلة التعلم في الثانوية العامة ولا تؤجل الاستمتاع إلى ما بعد ظهور النتيجة.

اجعل إجراءات المذاكرة لمناهج الثانوية العامة تتم بطريقة منظمة وفي مكان منظم ونوع قدر الإمكان في طرق الاستذكار والمراجعة.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

وتوضع امتحانات الثانوية العامة 2024 في أربعة نماذج لكل مادة تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط بالنسبة للأسئلة الموضوعية فقط.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت فقط دون وجود أية أسئلة مقالية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع موضوعية فقط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن طلاب الثانوية العامة 2024 يتسلمون في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ورقة البابل شيت فقط.