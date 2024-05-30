"التحول الرقمي والجرائم الإلكترونية" ندوة تثقيفية بمركز شباب المدمر بطما

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة وتحت إشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ندوة تثقيفية بمركز شباب المدمر التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج بعنوان التحول الرقمي والجرائم الإلكترونية بمبادرة "مراكزنا في خدمة ولادنا" ضمن الخطة الداخلية للمركز .

وأشار ضياء عبد الموجود وعبد الوهاب شاهر محاضري الندوة إلى ان التحول الرقمي هو عملية تبني المؤسسات والمجتمعات للتكنولوجيا الرقمية لتحسين الأداء وتطوير العمليات ويشمل التحول الرقمي تبني الحلول الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والإنترنت من الأشياء والتحليلات الضخمة للبيانات ويهدف إلى تحسين الكفاءة والابتكار وتحقيق تجربة أفضل للمستخدمين.



وأضاف محاضري الندوة أنه بالنسبة للجرائم الإلكترونية فهي نشاط إجرامي يستهدف أجهزة الكمبيوتر أو شبكات الكمبيوتر أو جهازًا متصلاً بالشبكة وتشمل أنواع الجرائم الإلكترونية الإحتيال عبر البريد الإلكتروني والإنترنت وتزوير الهوية وسرقة البيانات المالية والابتزاز الإلكتروني وهجمات برامج الفدية والتجسس الإلكتروني .

وأوضح المحاضرين كيفية الحماية الإلكترونية من خلال الحذر من استخدام الروابط مجهولة المصدر وكذلك عدم الإدلاء بمعلوماتنا الشخصية للغرباء وعدم مشاركة بياناتها وصورنا الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي وفي حالة التعرض للابتزاز الإلكتروني مشاركة الأسرة لإيجاد الحلول المناسبة أو الإتصال بأرقام ١٦٠٠٠ نجدة الطفل أو ١٠٨ رقم الخط الساخن للابتزاز الإلكتروني أو ١٥١١٥ خط مكتب شكاوى المجلس القومي للمراة .