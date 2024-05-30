رئيس نادي الهلال: هدفنا القادم تحقيق كأس العالم للأندية

كشف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي عن هدف الزعيم خلال الفترة القادمة، بعد التتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم وتقديم مستويات رائعة في جميع البطولات التي شارك بها.

وقال بن نافل في تصريحات تداولتها الصحف السعودية اليوم: " هدفنا القادم هو تحقيق لقب بطولة كأس العالم للأندية، أشكر جماهير الهلال على انتقادهم في بداية الموسم ".

وعلق بن نافل على أنباء رحيل سلمان الفرج قائلًا: " كل المواضيع الفنية سيتم التطرق لها بعد نهاية الموسم ، واختتم : بإذن الله كأس الملك سيكون من نصيب الهلال ".

الهلال يواجه والنصر غدًا في نهائي كأس الملك

تتجه أنظار محبي كرة القدم العربية والسعودية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة لمتابعة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين النصر والهلال.

وتأهل فريق الهلال للمباراة النهائية على حساب الاتحاد بعد التغلب عليه بنتيجة 2-1 في المربع الذهبي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

في حين تأهل النصر للنهائي على حساب الخليج بعد هزيمته بثلاثية مقابل هدف في ملعب الأول بارك بنصف النهائي.

موعد مباراة النصر والهلال والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنقام مباراة النصر والهلال غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق نقل البطولة بصوت المعلق مدحت شلبي.