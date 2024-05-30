تسليم 111 مشروع بالإسماعيلية للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج "فرصة"

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتسليم 111 مشروع من مشروعات برنامج "فرصة" للأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية، تحت شعار "من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية" والتي تنفذه الوزارة بهدف تعزيز سُبل التمكين الاقتصادي والخروج من الاتكالية إلى الاستقلالية والاعتماد علي الذات وذلك بقرية الأبطال بالقنطرة شرق.

وجاءت المشروعات عبارة عن توفير بقالة، لحوم ماشية وغنم، علف للماشية، ماكينات خياطة، أقمشة، مستلزمات، ماكينات للخبز وطاولات خشبية، أجوال من الدقيق للخبز؛ وذلك لمساعدة عملاء تكافل وكرامة على التمكين الاقتصادي والاستقلالية.

كما أنَّ التوزيع تم بحضور لجنة مُشكَّلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وبحسب الكشوف المدرج فيها عملاء تكافل وكرامة.

ومن الجدير ذكره، أنَّ البرنامج يستهدف الفئات القادرة على العمل من خلال مساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحِبة وأكثر استقلالية، وبالتالي التخرج من فئة متلقي المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين في الإنتاج والتطوير الاقتصادي المحلي والوطني.