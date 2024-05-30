بحوث الصحة الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية لمحافظة المنوفية

نظم فريق من معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية فرع شبين الكوم بمحافظة المنوفية القافلة العلاجيةالبيطريةالمجانية العمل

تم تقديم جميع انواع الخدمات البيطرية لاهالى قرية الروضة أصحاب الثروة الحيوانية تم الكشف وعلاج عدد ٦٠حالة باطنة و ٨٠ حالةرعاية تناسلية ( سونار والتهاب الضرع والحالات التناسلية ) و ٥ حالات جراحة وعلاج عدد ٥٠ حالة من لطيور تم عمل حملات ارشاديه وتوعية الفلاحين ومربى الحيوانات بالقافلة عن أهمية التأمين على الماشيه نظرا لما له فوائد ومميزات عديدة لصالح الفلاحين ومربى الحيوانات، والتوعية عن مرض انفلونزاالطيور وخطورته وسرعة انتشاره وضرورة التحصين ضدالمرض حيث انه متوفر فى الواحدات البيطرية

والتوعية عن خطورة مرض السعار وضرورة الاستجابة للتحصين ضد هذا المرض لتجنب الإصابة بالمرض

