هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد برنامجين بالهندسة الإلكترونية بالمنوفية

صرح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم أصدرت قرارا باعتماد برنامج هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم، وبرنامج هندسة التحكم الصناعية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، موجها التهنئة للدكتور أيمن عميرة عميد الكلية ولجميع أبناء ومنسوبى الكلية لصدور قرار اعتماد برنامجين بالكلية المنفردة بتخصصاتها والمتميزة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية والعربية والأفريقية التي تهتم بتخصص علم الإلكترونيات، والتى تستهدف تخريج مهندسين متميزين فى هذا المجال ومدربين على أعلى مستوى.

وأشار رئيس جامعة المنوفية، إلى أن خطة العمل التي تنتهجها كليات جامعة المنوفية للحصول على الاعتماد تاتى ثمارها بصورة جيدة وتم اعتماد عدد كبير من الكليات والبرامج وجارى العمل للتقديم للاعتماد بباقى الكليات، تأكيدا على أهمية الاعتماد من أجل ضمان جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي على جميع مستوياتها، والتطوير المستمر لها، وضمان الجودة في أقسامها وبرامجها العلمية، والتأكد من أن برامج الكلية الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي بجميع أنشطتها وفعاليتها تحقق متطلبات التنمية، وتلبي احتياجات الطلاب والمجتمع، وتؤدي إلى رفع مستوى الأداء المهني، وتتفق مع المعايير العالمية.

كلية الهندسة تضم 4 أقسام بجامعة المنوفية

وتضم كلية الهندسة الإلكترونية ٤ أقسام علمية؛ هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم، هندسة وعلوم الحاسبات، الفيزيقا والرياضيات الهندسية، كما تضم برامج أساسية هى: هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم، هندسة وعلوم الحاسبات، وبرامج نوعية تشمل: هندسة الاتصالات والشبكات، هندسة التحكم الصناعية(ميكاترونيات-عمليات-التحكم-روبوتات-الأنظمة المدمجة)، الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا، هندسة الأمن السيبرانى وتحليلات البيانات.