رياح متوسطة وطقس حار علي كافة أنحاء البحيرة

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 ، أحوال جوية مستقرة ،مع طقس حار طوال ساعات النهار، معتدل ليلا علي كافة أنحاء المحافظة ، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمي 33درجة مئوية بينما تبلغ الصغري 16درجة مئوية ، مع وجود نسبة الرطوبة 33% ، وغياب السحب المنخفضة والمتوسطة وسطوع الشمس بشكل دائم ، ورياح خفيفة إلي متوسطة تتراوح سرعتها مابين 19إلي 20كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة بمختلف أنحاء مدن وقري المحافظة ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، سواء علي الطرق الرئيسية والسريعة ، التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة مثل طريق الأسكندرية /القاهرة الزراعي و ونظيرة الصحراوي وكذلك الطريق الدولي الساحلي ، أو الطرق الفرعية التي تربط بين مدن وقري المحافظة .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين عقب الإنتهاء من صلاة الفجر ، داخل الميناء تمهيدا لممارسه أعمالهم في صيد الأسماك من مياه البحر الأبيض المتوسط ،سواء في رحلات صيد اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو رحلات الصيد الطويلة من خلال المراكب الكبيرة المزودة بالثلاجات اللازمة لحفظ الأسماك ، بالإضافة إلي مستلزمات وإحتياجات الصيادين من أطعمة ومشروبات .

وفي بوغاز رشيد يسير العمل بشكل طبيعي من دخول وخروج مراكب الصيادين التي تحمل أعداد كبيرة من الصيادين من أبناء مدينة رشيد والقري التابعة لها ، خاصة بعد هدوء الأمواج في مياه البحر المتوسط .

وفي قري المحافظة تواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر لمواصلة حصاد المحاصيل الزراعية سوا الخضروات مثل البطاطس والطماطم ، أو الفاكهة مثل البرتقال والفراولة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة للخضر والفاكهة ، في مدن المحافظة والمحافظات المجاورة ، وكذلك قيام المزارعين بري الحقول عبرماكينات الري ، بعد توقف سقوط الأمطار منذ أسابيع طويلة .

ومن جانبها تقوم الوحدات المحلية بمدن وقري محافظة البحيرة ، بتنفيذحملات مكثفة علي المعديات والمراكب النيلية ، لمتابعة إلتزام أصحابها بالأعداد القانونية من الركاب ، وكذلك حصولهم علي التصاريح اللازمة من الجهات المختصة ، إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .