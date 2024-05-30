لبلوغها سن التقاعد.. تكريم وكيل كلية طب جنوب الوادي

حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، حفل تكريم الدكتورة حنان فايد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب لبلوغها السن القانونية للتقاعد.

وأشاد رئيس الجامعة بالمسيرة المهنية المتميزة للدكتورة حنان فايد وإخلاصها وتفانيها في العمل واسهاماتها اللافتة في تطوير العمل بكلية الطب و متابعة العملية التعليمة والانشطة الطلابية.

ووجه الدكتور أحمد هاشم عميد الكلية التحية للدكتورة حنان فايد مشيدا بجهودها في دعم مسيرة التطوير بكلية الطب و التعاون المثمر والبناء مع مختلف عناصر المجتمع الجامعي.

ووجهت الدكتورة حنان فايد الشكر لرئيس الجامعة لرعايته لهذا التكريم وحرصه على بناء نظام لتكريم أعضاء هيئة التدريس والعاملين و مشاركته في مختلف الانشطة والفعاليات بالجامعة.

كما وجهت الشكر لعميد الكلية والوكلاء واعضاء هيئة التدريس والعاملين و الطلاب

حضر حفل التكريم، الدكتور أحمد هاشم عميد الكلية و الدكتور عبد الناصر عبد الجابر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من اعضاء التدريس و العاملين والطلاب

وكرم الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أمس الأربعاء، شوقي محمد أمين مدير عام مكتب رئيس الجامعة لبلوغه السن القانونية.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود مدير عام مكتب رئيس الجامعة، الأداء الاداري الذي يتسم بالكفاءة و الفاعلية و التنسيق الدائم بين مختلف الادارات و المشاركة الفعالة في المشروعات التطويرية بالجامعة.

وأشار ئيس الجامعة، الى ضرورة الاحتفاء بهذه النماذج لتكون قدوة لباقي الزملاء لاستكمال مسيرة العطاء بالتزام وجدية وإخلاص.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق على الدور المتميز الذي قام به شوقي امين في دعم علاقة الجامعة بالمجتمع الخارجي وانشطته الخدمية البارزة.

ووجه الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة إلي مدير عام مكتب رئيس الجامعة متمنيا له التوفيق.

ختام الأنشطة بكلية الطب

وفي سياق أخر شارك رئيس الجامعة، في وقت سابق، في حفل ختام الانشطة الطلابية بكلية الطب بالجامعة،

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للطلاب بهذه المناسبة مشيدا بالمساهمة الفعالة لمنسوبي الكلية في مختلف الانشطة الطلابية بالجامعة، والدور المتميز لكلية الطب في تقديم خدمات مجتمعية متميزة والدور الهام والحيوي لمستشفيات قنا الجامعية في تحسين مؤشرات الخدمة الطبية.

واستعرض رئيس الجامعة أبرز الجهود المبذولة في عملية التطوير الشاملة التي تشهدها الجامعة في مختلف القطاعات، والتي تهدف الى توفير بيئة تعليمية جاذبة حيث يتم بناء قواعد بيانات متكاملة وانتاج تطبيقات الكترونية لإدارة دولاب العمل بجودة وتميز وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالهوية البصرية وتوفير اقصى معدلات الامن و السلامة داخل الجامعة.

وأشاد الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب بالدعم الذي يقدمه رئيس الجامعة لمختلف القطاعات والمشروعات التطويرية بالجامعة التي تساهم في اتاحة فرص التعليم، وفقا لأحدث الممارسات تضمنت فعاليات الاحتفال معرضا فنيا لأبرز انشطة اتحاد طلاب كلية الطب وتكريم الطلاب الاوائل من مختلف الفرق الدراسية بالكلية و المتميزين في الأنشطة الطلابية.