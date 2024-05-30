عمر جابر يُفجر مفاجأة حول سبب غيابه عن قائمة منتخب مصر

كشف الإعلامي محمد شبانة كواليس الحوار الذي دار بين عمر جابر، لاعب نادي الزمالك، وبعض من زملائه داخل الفريق، حول أسباب استبعاده من قائمة منتخب مصر بالرغم من تألقه الشديد هذا الموسم.

قال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، إن عمر جابر أخبر زملاءه بأن سبب استبعاده من قائمة المنتخب هو أزمة شخصية بينه وبين حسام حسن.

وأضاف، أن الأزمة جاءت بسبب اعتقاد الأخير أنه كان سبب رحيله من تدريب نادي بيراميدز بعدما تمت شكوته للإدارة من خلال الثلاثي عمر جابر وعبدالله السعيد وأحمد الشناوي.

وأتم شبانةه حديثة، بأن عمر جابر لديه قناعة بصعوبة انضمامه للمنتخب في ظل تواجد العميد الذي يرفض تغيير هذا الرأي عنه.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو:

من المقرر أن تقام مباراة مصر ضد بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو على ستاد القاهرة الدولي، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبوظبي.