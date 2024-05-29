موعد إنضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

يترقب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إنضمام النجم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلي صفوف المعسكر الوطني، الذي إنطلق أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن تكتمل صفوف المنتخب السبت المقبل بوصول محمد صلاح للمعسكر، حيث يتدرب المنتخب كامل العدد حتى يوم الأبعاء المقبل، فيما يخوض مواجهة بوركينا فاسو الخميس ويسافر بعدها لمواجهة غينيا.

وانتظم 25 لاعبا في معسكر منتخب مصر هم: "محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف".