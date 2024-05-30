أب يهتك عرض بناته في الجيزة.. تفاصيل

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام ربة منزل لزوجها بالاعتداء جنسيا على ابنتيهما، مما نتج عنه فض غشاء بكارتهما وإصابة إحداهن بتهتك في غشاء البكارة.

تفاصيل هتك أب لعرض بناته

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض الفتاتين على الطب الشرعي للتأكد من صحة البلاغ.

وخلال التحقيق مع الأب أنكر ارتكاب الجريمة، قائلا: “أنا معملتش حاجة”.

القبض على الأب المتهم بارتكاب الجريمة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة تمكنت من ضبط الأب المتهم بالاعتداء على ابنتيه داخل منزلهما في منطقة الهرم.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من قسم شرطة الهرم تضمن وجود بلاغ من سيدة اتهمت فيه زوجها بالتعدي جنسيا على ابنتيهما البالغتين من العمر 18 و20 عامًا، وإصابة إحداهن بتهتك في الرحم وقامت بإرفاق تقرير طبي بالمحضر.

وشكلت أجهزة مباحث الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، توصلت جهوده إلى أن الأب المتهم قام بمواقعة ابنتيه البالغين من العمر 18 و20 عاما داخل شقتهما أثناء تغيب والدتهما.



وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة القبض على المتهم، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.