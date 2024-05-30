مصرع مواطن صدمته سيارة مسرعة بالفيوم

لقي مواطن بالفيوم مصرعه صدمته سيارة مسرعة قبل الكوبري العلوي بمدينة الفيوم، باتجاه القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم ومصرع مواطن، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أنه وقع قبل الكوبري العلوي باتجاه طريق القاهرة، حيث صدمت سيارة مسرعة مواطن، وأسفر الحادث عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث آخر

وفى حادث سابق أصيب 10 مواطنين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام ومستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل والأخرى ميكروباص، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 10 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.