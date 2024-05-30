الأسهم الأوروبية تتراجع وسط استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا للجلسة الثالثة على التوالي الخميس، قبل صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو والتي ستوفر المزيد من الإشارات على مسار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، في حين استمرت مخاوف أسعار الفائدة الأميركية في إضعاف المعنويات.

تحرك الأسواق

بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إذ قادت شركات التعدين الخسائر بانخفاض 1.3 بالمئة.

وتترقب الأسواق بيانات المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو المقرر صدورها في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، والمتوقع أن تشهد تحسنا طفيفا في مايو، في حين سيساعد مؤشر معدل البطالة في أبريل المقرر صدوره في الوقت ذاته على قياس القوة الاقتصادية للمنطقة. واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند 2.671 بالمئة الخميس بعد ارتفاعها الجلسة الماضية في أعقاب مبيعات ضعيفة لسندات الخزانة الأميركية وبيانات قوية ألقت بظلال من الشك على خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض سهم شركة البرمجيات الألمانية ساب 3.3 بالمئة بعدما جاءت تقديرات الأرباح والإيرادات لنظيرتها سيلز فورس دون توقعات وول ستريت بسبب ضعف إنفاق العملاء على منتجات الحوسبة السحابية وغيرها.

فيما كان سهم أوتو تريدر البريطانية أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 إذ قفز تسعة بالمئة بعد أن تجاوزت أرباح شركة بيع السيارات بالتجزئة تقديرات المحللين.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس 30-5-2024، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 27122 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 33160 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 11707 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 5980 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 8635 نقطة.