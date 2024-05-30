مخصصات الدعم السلعى للعام المالى 2024/2025 (شاهد)

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول مخصصات الدعم السلعى للعام المالى 2024/2025، وذكر التقرير أن دعم السلع التموينية يقدر بحوالى 134 مليار و150 مليون جنيه، ويبلغ دعم المزارعين 657 مليون جنيه.

دعم المواد البترولية بحوالى 154 مليار و449 مليون جنيه

ولفت التقرير إلى أنه يقدر دعم المواد البترولية بحوالى 154 مليار و449 مليون جنيه، ويبلغ دعم الكهرباء 2 مليار و 500 مليون جنيه، ويقدر دعم الأدوية وألبان الأطفال بحوالى 5 مليارات جنيه، ويبلغ دعم شركات المياه مليار جنيه.

منظومة الدعم

وفى وقت سابق تحدث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن منظومة الدعم، وآليات البدء فى تعزيز حوكمة هذه المنظومة؛ بهدف تقليل بعض (أو جزء قليل للغاية) من الأعباء التى تتحملها الدولة بصورة كبيرة للغاية فى هذا الملف، وضمان كيفية وصوله حقيقة لمستحقيه، والأهم فى حالة إقرار أى نوع من الزيادات أن تكون بأقل ضرر وأخف وطأة على الفئات محدودة الدخل، وهذا هو هدفنا.

وذكر رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من زيادة حوكمة منظومة الدعم هو التقليل من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في هذا الملف وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء: "تبعت ردود الأفعال على المؤتمر وكنت حريصا جدا أن انا استمع للآراء بكل أطيافها وكان بعض هذه الأراء تتمحور حول أن الدولة تريد تخرج تماما من الدعم".

ونوه رئيس الوزراء، أن الدولة تتجه لدعم نقدي، من أجل استدامة المنظومة ووصول الدعم للمستنحقين، وأن الحكومة توجه الدعوة لإلية الحوار الوطني، من أن المناقشات، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من منظومة الخبر وصل لـ 71 مليون مستفيد، بينما عدد المستفيدين من منظومة التموين بلغ 63 مليون.

وتابع أن الهدف من زيادة حوكمة منظومة الدعم هو التقليل من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في هذا الملف وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف: "تبعت ردود الأفعال على المؤتمر وكنت حريصا جدا أن انا استمع للآراء بكل أطيافها وكان بعض هذه الأراء تتمحور حول أن الدولة تريد تخرج تماما من الدعم".

ونوه رئيس الوزراء، أن الدولة تتجه لدعم نقدي، من أجل استدامة المنظومة ووصول الدعم للمستنحقين، وأن الحكومة توجه الدعوة لإلية الحوار الوطني، من أن المناقشات.