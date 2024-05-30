نقيب الفلاحين: زيادة سعر رغيف الخبز خطوة نحو تغيير مفهوم الدعم

صرح حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين “ للوفد ” ان تحويل الدعم من عيني الي نقدي سيقضي علي سرقة الفقراء تحت اسم الدعم، لافتا ان كل الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين من جيب المواطن ومستحقاته بطريق مباشر أو غير مباشر.



واضاف عبدالرحمن السؤال الصحيح مش لماذا رفعت الدولة سعر رغيف الخبز من 5 قروش الي 20 قرش وانما من أين تدفع الدولة الـ 105 قروش فرق سعر الرغيف المدعم من الرغيف الحر، والإجابة من أموال الشعب ولذا فاننا نرحب بتحويل الدعم من عيني الي نقدي لنقضي علي شلة المنتفعين من أموال الشعب تحت مسمي الدعم فسواء الدعم قليل أو كثير فكله من أموال الشعب ومستحقات المواطنين.

وأشار أبو صدام إلى أن حصة المواطن المقيد علي بطاقات التموين 5 أرغفة يوميا بالسعر المدعم الجديد سعرها جنيه واحد يستفاد منها أكثر من 70 مليون مواطن، وباقي الشعب لا يحصل علي الخبز المدعم

وأن السعر الجديد سيوفر أكثر من 13 مليار جنيه لخزينة الدولة سوف تصرف لخدمة المواطنين بصوره أخري.

وأكد أبو صدام، أن ما يحدث بشان الدعم هو تصحيح لطرق صرفه لخدمة المواطنين وليس كما يصوره البعض علي انه يؤخذ من الفقراء ليصرف في غير محله، مؤكدا ان كل أموال الدولة هي ملك للشعب وان الحكومة هم مجموعه مواطنين مصريين معينين من قبل الشعب لإدارة امواله وشئونه طبقا للدستور والقانون ولا يصرف جنيه واحد من أموال الشعب إلا لخدمة مصالح الشعب طبقا لرؤية المسؤلين وتحت أعين الجهات الرقابية وكلها في النهاية أموال الشعب ومستحقاته.