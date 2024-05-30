القضية الفلسطينية كانت صوتها عاليًا في افتتاح المنتدى العربي الصيني (شاهد)

قال موفد قناة “القاهرة الإخبارية” في بكين، إن القضية الفلسطينية كان صوتها عاليًا للغاية في العاصمة الصينية بكين، سواء اليوم في افتتاح المنتدى العربي الصيني، أو أمس في اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيسين المصري والصيني.

حل المشكلة الفلسطينية بشكل جذري:

أضاف "بشتو"، خلال رسالة على الهواء، أن حل المشكلة الفلسطينية بشكل جذري هذا ما تدعو إليه العاصمة الصينية بكين، ومنذ بواكير هذه الأزمة تدعو الصين إلى إقامة منتدى دولي للسلام يحل هذه المشكلة، أو يساعد فيها، وهذا كان تأسيسًا على ما دعت إليها القمة العربية في المنامة قبل أسابيع، وما دعت إليه مصر في قمة القاهرة للسلام في بواكير هذه الأزمة.

يوجد رغبة متحدة ومتوائمة في حل هذه المشكلة من جذورها:

وأشار إلى أن ما قاله الرئيس السيسي، وأكده العاهل البحريني، وشدد عليه أيضًا الرئيس الصيني بأن هناك رغبة متحدة ومتوائمة في حل هذه المشكلة من جذورها، سواء التهجير القسري ووقف آلة الحرب والجوع، التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية الواحدة ذات السيادة كحل جذري لهذه الأزمة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحًا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".

وكان اللواء سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، قال إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قُهر وطُرد من أرضه ومُحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة أكيدة في التحرر.

وأضاف "الجابري"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها".

وتابع: "لكي تتحرر الشعوب تحتاج أن تدفع الثمن لأن مفيش حاجة هتتحرر ببلاش، في المنطقة العربية لدينا تجربة الجزائر التي ممكن أن يقتفي بها شعوب أخرى".

وأوضح، أن تجربة الجزائر دفعت الثمن “مليون شهيد”، متابعًا: "أعتقد أن هذا هو الموجود والمترسخ اليوم في الإنسان الفلسطيني، رغم كل المآسي لكن لديه رغبة دفينة قوية في تحرير نفسه، وهذه هي المرة هي الفرصة التاريخية للشعب الفلسطيني لتحرير نفسه والوصول إلى حل الدولتين، ولكي يصل إلى ذلك يجب أن يقدم الفاتورة، وتم تقديم الفاتورة بأرواح الشهداء والجرحى والأطفال والدمار البربري الذي نراه"، مؤكدًا أن الفاتورة غالية لكن يجب دفعها.