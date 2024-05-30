رفع سعر رغيف الخبز المدعم.. هل سيرتفع السياحي؟

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية حول رفع أسعار الخبز المدعم على بطاقات التموين، إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش، حيث يتم التطبيق لتلك الارتفاعات بداية من أول يونيو.

بحسب تصريحات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن الدولة لا تزال تدعم بـ105 قروش للرغيف.

بلغ عدد المستفيدين من الخبز المدعم 71 مليون مواطن، في حين أن المستفيدين من منظومة السلع التموينية يبلغ 64 مليون مواطن، بحسب تصريحات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

نصيب الفرد من حصة الخبز المدعم:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نصيب الفرد من حصة الخبز المدعم على بطاقة التموين، موضحة أنه حال كانت البطاقة تضم 4 أفراد يصبح نصيب الفرد 5 أرغفة، بالتالي يصبح نصيب الأسرة 20 رغيفًا يوميًا.

نصيب الفرد برغيف الخبز المدعم:

قررت وزارة التموين والتجارة الدخلية، وفق بيان، أمس الأربعاء، عقد غرفة عمليات مع جميع المديريات على مستوى المحافظات، لتطبيق أسعار الخبز المدعم بداية من شهر يونيو المقبل، وذلك عقب قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من أول يونيو المقبل.

سعر رغيف الخبز السياحي:

يتساءل الكثيرون حول سعر رغيف الخبز السياحي، حيث كشف الدكتور على المصيلحى فى حديثه قائلًا: "سعر رغيف الخبز مش هيزيد أكثر من كده، ولن يتم رفع أسعار الخبز الحر في المخابز السياحية بعد قرار رفع الدعم عن الخبز المقدم للمواطنين في البطاقات التموينية.