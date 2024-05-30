محمود عطا.. دكتور التأهيل والإصابات الفريق الأول لنادي الرياض السعودي

يعتبر الدكتور محمود عطا راشد المتخصص في التأهيل والإصابات، من الكفاءات البارزة في مجال علاج الرياضيين. يعمل حالياً دكتور للفريق الأول لنادي الرياض السعودي، وقد حقق نجاحاً كبيراً في مجال تخصصه وظهرت مهاراته في علاج الإصابات بكفاءة عالية.

ويتمتع دكتور محمود عطا راشد بخبرة واسعة في مجال التأهيل والعلاج، حيث قام بمعالجة العديد من الرياضيين الدوليين من بينهم : اللاعب عبد الملك الخيبرى لاعب الهلال السعودي والمنتخب واللاعب يحيي الشهرى لاعب النصر السعودي والمنتخب واللاعب احمد عسيرى كابتن فريق نادي الاتحاد السابق وحسين نويقي بطرق مبتكرة وفعالة. يقوم بتقديم الرعاية اللازمة للاعبي الفريق الأول لنادي الرياض، ساهمت خبرته وأداءه المتميز في تعافي العديد من الرياضيين بشكل سريع وناجح.

كما انه له إنجازات كبيرة في التاهيل المائي ونتائج ممتازة وسريعه في وقت قياسي والعودة الي الملعب بطريقة امنه وسريعه، كما ظل يعمل ٩ سنوات دكتور التاهيل والاصابات الرياضيه بالفريق الاول لنادي الرياض ومازال حتي الان

كما يعمل دكتور محمود بجدية واجتهاد في مهنته، حيث يوفر الرعاية الصحية اللازمة للاعبي النادي ويسعى دوماً لتقديم الخدمة الطبية بأعلى مستويات الجودة.

ويتمتع بقدرة استثنائية على التعامل مع الإصابات الرياضية المختلفة وتحديد البرامج العلاجية المناسبة لكل لاعب بناءً على حالته الصحية واحتياجاته الفردية.