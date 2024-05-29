تعرض 3 عملاء للاختناق داخل بنك QNB البنك القطري في منطقة شبرا الخيمة، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية.

إصابة 3 عملاء باختناق داخل بنك QNB القطري بشبرا الخيمة



وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بإصابة 3 أشخاص باختناق داخل بنك QNB البنك القطري في منطقة شبرا الخيمة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية.

مصرع شاب علي يد ابن عمه ببولاق الدكرور

كما تواصل جهات التحقيق بالجيزة ، التحقيقات في واقعة إنهاء شخص حياة ابن عمه مهشم رأس الضحية ، بسبب خلافات بينهما بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.

كما كلفت جهات التحقيق بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الضحية "رامي محمد" وابن عمه تطورت إلى مشاجرة، وان المتهم تعدي على ضحيته بالطوب ليسقط جثة هامدة.

وتلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة شخص إثر ادعاء مشاجرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم مع إيداع الجثة ثلاجة المستشفى.