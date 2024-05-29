غداً.. مؤتمر التعليم الطبي المستمر بالإسماعيلية

تنظم أكاديمية التعليم الطبي المستمر SCMEA، غداً الخميس مؤتمر التعليم الطبي، ويستمر فاعلياته حتى الجمعة 31 مايو القادم بفندق تيوليب بالإسماعيلية.

ويتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات والنقاشات العلمية حول احدث الطرق العلمية لعلاج مرضي القلب والسكر والكلى، وكذلك ورشه عمل مميزة جداً لتعلم الموجات الصوتيه علي القلب، بالتعاون مع شعبه الموجات الصوتيه علي القلب بجمعية القلب المصرية، وذلك من خلال نخبه من أستاذة أمراض القلب والسكر بمصر و العالم العربي.

وتقول وزارة الصحة، إن أمراض القلب والأوعية الدموية تشكل تحديًا كبيرًا للبلدان التى تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مجال الرعاية الصحية، منوهًا إلى امتداد عبء هذه الأمراض إلى ما هو أبعد من معدلات الوفيات، مما يؤثر على الاقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية ونوعية الحياة بشكل عام.

وتشير الدراسات التى تظهر معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية والمرتبطة باستهلاك الدهون المتحولة، مؤكدًا فى هذا الصدد التزام وزارة الصحة المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، باعتماد إرشادات منظمة الصحة العالمية، كما تم إنشاء لجنة وطنية للإشراف على تنفيذها، كما سنت الحكومة تشريعات لتنظيم مستويات الأحماض الدهنية المتحولة فى الأغذية، وحظر الزيوت المهدرجة، التى تعد المصادر الرئيسية للدهون المتحولة المنتجة صناعيًا، حيث أن وضع حدود إلزامية على الدهون المتحولة، يساهم فى إنقاذ حياة أكثر من مليون شخص فى الـ 25 عاما المقبلة.

ونوهت إلى التكلفة العالية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، والتى تشكل ضغطًا هائلاً على أنظمة الرعاية الصحية، ويؤثر سلبًا على الإنتاجية والاقتصاد بسبب الوفيات المبكرة والإعاقات الناجمة عن أمراض القلب، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة المصرية أطلقت حملة «قلبك أمانة»، والتى تهدف إلى رفع مستوى الوعى حول صحة القلب والأوعية الدموية.



