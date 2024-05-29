ننشر مواعيد ومقار مدارس مُبادرة تقدر في 10 أيام بمحافظة القاهرة 

حرصت محافظة القاهرة على تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة من خلال اطلاق مبادرة " تقدر فى ١٠ أيام " والتى انطلقت اليوم فى ٣٧ مقرًا تعليميًا بأنحاء العاصمة، وتستمر لمدة عشرة أيام، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتجهيز القاعات وتزويدها بكافة الإمكانيات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب، عبر المحاضرات التي يقدمها نخبة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرات اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم لامتحانات نهاية وذلك على مستوي محافظة القاهرة بالكامل، حيث وتهدف المبادرة إلى تقديم محاضرات مجانية لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة.

وفي هذا التقرير ترصد “بوابة الوفد” عناوين ومواعيد مبادرة تقدر في 10 ايام لتقديم المحاضرات المجانية لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة بالمناطق الاربعة لمحافظة القاهرة .



وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حرصت على اختيار مقار المحاضرات بحيث تغطى كافة أحياء القاهرة لتقديم الخدمة لأكبر عدد من الطلاب.



وطالب محافظ القاهرة بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتجهيز القاعات وتزويدها بكافة الإمكانيات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب، مشيرًا إلى أن المحاضرات يقدمها نخبة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرات اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم لامتحانات نهاية العام .

المراجعات تعد فرصة جيدة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسى كاملًا قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسى



وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المراجعات تعد فرصة جيدة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسى كاملًا قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسى.



وثمن محافظ القاهرة جهود مبادرة حياة كريمة مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للطلاب ، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ المخططات التنموية بالمحافظة ولتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم.

وتفعيلا لهذه المبادرة تم البدء في المراجعات بعدد من مدارس المنطقة الجنوبية ومنها مدرسة الخديوية بالسيدة زينب و مدرسة عاطف السادات بحي البساتين و جمال عبد الناصر بحي دار السلام و مدرسة المقطم الاعدادية والثانوية بنين بحي المقطم ومدرسة الشروق بحلوان ومدرسة مصر القديمة الثانوية بنات بحي مصر القديمة ومدرسة المعادي الثانوية العسكرية بحي المعادي وغيرها من مدارس المنطقة حيث لاقت المبادرة تفاعل للطلاب مع مدرسي المواد العلمية اثناء الشرح و عرض الفيديوهات التعليمية.