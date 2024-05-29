محافظ الدقهلية يبحث استعدادات العمل بالمرحلة الثانية لمبادرة"حياة كريمة"

عقد الدكتورأيمن مختارمحافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث استعدادات العمل بالمرحلة الثانية ضمن مبادرة حياة كريمة، موجهًا بتدقيق البيانات الخاصه بجميع القطاعات المستهدف العمل بها ضمن المرحلة الثانية استعدادا لبدء الأعمال بها والنزول علي الطبيعة مرة أخري لمطابقة هذه البيانات بالواقع .

ووجه محافظ الدقهلية، بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية ورؤساء القطاعات المستهدف العمل بها وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه العمل اثناء التنفيذ والاستفادة من تجربة العمل بالمرحلة الأولي بمركز شربين .

وأكد محافظ الدقهلية، أن مبادرة حياه كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي سابقه الأولي من نوعها في العالم لتطوير الريف المصري في زمن قياسي وبتكلفة تتخطي مئات المليارات من أجل النهوض بمستوي الخدمات المقدمه للمواطنين وتوفير حياه كريمه لهم في ظل بناء الجمهورية الجديدة .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة ، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من توفير كافة متطلبات المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تمهيدا للعمل بها ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .