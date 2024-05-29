لأول مرة.. سيارات متنقلة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن بدء تشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، حيث بدأت اليوم بقرية أم خنان بمركز قويسنا.

يأتي ذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ للتيسير على المواطنين في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.

تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

وقامت محافظة المنوفية بالدفع بسيارة متنقلة أخرى لتلقي طلبات المواطنين بمركز أشمون بالوحدة المحلية بدروة من أجل تخفيف الضغط علي المراكز التكنولوجية والتيسير علي المواطنين .

السيارات مزودة بطاقم عمل لاستقبال الطلبات في المنوفية

وأكد محافظ المنوفية، ضرورة الاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة في التيسير علي متلقي الخدمات ، مضيفا أن السيارات مزودة بطاقم عمل لاستقبال الطلبات ويتم الدفع إلكترونيا.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية؛ لمواكبة التطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .