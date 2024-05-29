صراع ثلاثي إنجليزي على ضم جيماريش

صراع ثلاثي بين كبار أندية إنجلترا على ضم نجم نيوكاسل يونايتد في الميركاتو الصيفي المقبل بعد خروج النادي من المشاركة في المسابقات الأوروبية.



ويتصارع مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال على ضم النجم البرازيلي برونو جيماريش لاعب وسط فريق نيوكاسل يونايتد.





وخرج نيوكاسل من فرصة المشاركة في مسابقة المؤتمر الأوروبي بعدما توج مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيحتاج النادي الإنجليزي لبيع بعض من اللاعبين من أجل تحقيق التوازن في اللعب المالي النظيف.



ويقدم برونو جيماريش مستويات مميزة مع فريقه نيوكاسل ما جعله محط أنظار كبار الأندية الإنجليزية، وكان مانشستر سيتي حاول التعاقد معه في شهر يناير الماضي من أجل تقييم موضعه.



ويملك برونو جيماريش عقدا مع نيوكاسل يوجد به شرط جزائي يصل قيمته 115 ملين يورو يتم دفعه على 3 دفعات، والتي سيكون ساريا حتى 24 يونيو فقط، وقد يمكن التفاوض بمقابل أقل، يصل لـ 80 مليون.



ويسعى مانشستر سيتي إلى التعاقد مع لاعب آخر في خط الوسط بعد صرف النظر عن التعاقد مع لوكاس باكيتا بعد الاتهامات التي وجهت إليه من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



