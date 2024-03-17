الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يستهدف ضم جيماريش

جيماريش
جيماريش

أبدى نادي مانشستر سيتي اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي برونو جيماريش نجم فريق نيوكاسل يونايتد في الصيف المقبل.

txt

هالاند يقود هجوم تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي تواصل مع ممثلي اللاعب جيماريش بشكل مبدئي لضمه للنادي السماوي.

الوضع المالي لنادي نيوكاسل جعلت التكهنات تزيد حول رحيل بعض نجوم الفريق من ضمهم جيماريش رغم كونه احد النجوم الأساسية في خطط ايدي هاو مدرب الفريق.

لكن حاجة نيوكاسل للاموال من خلال بيع اللاعبين ليستطيعوا إعادة الاستثمار في الفريق حال أرادوا الاستمرار ضمن قواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي.

ويجذب جيماريش اهتمام مانشستر سيتي رغم أن اللاعب أكد سعادته مع فريقه نيوكاسل يونايتد، وحدثت اتصالات أولية مع ممثليه.

txt

مانشستر سيتي يستهدف ضم جيماريش

ويملك نادي نيوكاسل يونايتد عقدا مع جيماريش يمتد حتى صيف 2028، ويوجد بعقده شرطا جزائيا يصل قيمته إلى 100 مليون جنيه إسترليني. 

مواد متعلقة

تشكيل نيوكاسل المتوقع أمام مانشستر سيتي الليلة
الجريدة الورقية