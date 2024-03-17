مانشستر سيتي يستهدف ضم جيماريش

أبدى نادي مانشستر سيتي اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي برونو جيماريش نجم فريق نيوكاسل يونايتد في الصيف المقبل.

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي تواصل مع ممثلي اللاعب جيماريش بشكل مبدئي لضمه للنادي السماوي.

الوضع المالي لنادي نيوكاسل جعلت التكهنات تزيد حول رحيل بعض نجوم الفريق من ضمهم جيماريش رغم كونه احد النجوم الأساسية في خطط ايدي هاو مدرب الفريق.

لكن حاجة نيوكاسل للاموال من خلال بيع اللاعبين ليستطيعوا إعادة الاستثمار في الفريق حال أرادوا الاستمرار ضمن قواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي.

ويجذب جيماريش اهتمام مانشستر سيتي رغم أن اللاعب أكد سعادته مع فريقه نيوكاسل يونايتد، وحدثت اتصالات أولية مع ممثليه.

ويملك نادي نيوكاسل يونايتد عقدا مع جيماريش يمتد حتى صيف 2028، ويوجد بعقده شرطا جزائيا يصل قيمته إلى 100 مليون جنيه إسترليني.