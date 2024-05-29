تأجيل محاكمة المضيفة المتهمة بإنهاء حياة ابنتها في التجمع الخامس

أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس، إلى جلسة 29 يوليو المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وأمانة سر وائل فراج ومحمود ممدوح.

كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل في القضية رقم 12146 جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الحديدة.

وفي سياق آخر قررت نيابة قسم أول بالإسماعيلية حبس مسن في العقد الخامس من العمر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجل طليقته بسبب خلافات مالية.

كانت منطقة الشهداء بالإسماعيلية شهدت امس جريمة قتل بشعة قام خلالها رجل في العقد الخامس بتسديد طعنات قاتلة بسلاح ابيض لشاب تبين أنه ابن طليقته على اثر خلافات مالية بينهما .وتم نقل الشاب في حالة حرجة بواسطة الأهالي إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم الا انه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب يدعي كريم عفشه ٢١ سنة علي يد طليق أمه اثر مشاجرة وقعت بينهما، نقل علي أثرها إلي مشرحة مستشفى المجمع الطبي وتم إلقاء القبض علي المتهم بواسطة رجال المباحث بقسم أول.

كما أصيب ٢٨ عاملا وعاملة زراعية بينهم ٢٣ طفلا دون الخامسة عشر في حادث انقلاب سيارة اعلي محور ٣٠ يونيو فجر اليوم بالقرب من قرية المحسمة بالإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة تقل عمال زراعيين اغلبهم من الصالحية والحسينية بمحافظة الشرقية كانوا في طريقهم للعمل بأحد المزارع بالإسماعيلية وذلك اعلي محور ٣٠ يونيو قبل نزلة المحسمة القديمة اتجاه السويس.

أسفر الحادث عن إصابة ٢٨ عاملا وعاملة بينهم نحو ٢٣ طفلا تتراوح اعمارهم بين الثامنة والخامسة عشر تم نقلهم إلي مستشفيات القصاصين ومجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر طبية أن حالات المصابين تنوعت بين الكدمات والسحجات والكسور. وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.