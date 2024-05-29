رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التربية الرياضية بالهرم (صور)

أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، زيارة تفقدية لكلية التربية الرياضية بنين بالهرم؛ للاطمئنان على سير الامتحانات.

واستقبل رئيس جامعة حلوان الدكتور وليد أحمد عبد الرازق عميد الكلية، والدكتور محمد إبراهيم بلال، والدكتور عبد اللطيف صبحي، والدكتور شريف هنوهم، وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

ورافق رئيس جامعة حلوان خلال الزيارة الدكتور ياسر لطفي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور مهندس محمد حامد، والدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان.

وشملت الزيارة تفقد أعمال الدهانات والتجديدات الخاصة بمباني ومنشآت الكلية، وتفقد أعمال الامتحانات النظرية لطلاب الكلية، والفيلا الأثرية الخاصة بالكلية حيث وجه بسرعة الاهتمام بترميمها واستخدامها.

كما تفقد رئيس جامعة حلوان ملعب كرة القدم والمدرج وأعمال التجديد الخاصة بترتان المضمار، وسور ملعب كرة القدم المنهار ووجه بسرعة الانتهاء من بناء السور الداخلي للملعب، وتفقد أيضًا حلبة الملاكمة ومقترح تجديدها وتوسعتها.

رئيس جامعة حلوان يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير

وأكد رئيس جامعة حلوان ضرورة الانتهاء من تطوير الكلية واستعدادها لتكون فرعًا لنادي جامعة حلوان، حيث سيتم إجراء كافة التجهيزات اللازمة لتحويلها لنادٍ وعمل الشراكات المجتمعية، مشددًا على أهمية دور الكلية في إعداد الكوادر الرياضية المتميزة لخدمة المجتمع.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أننا نهدف إلى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم نادى الجامعة فى أنشطة ومسابقات محلية ودولية، وهذا يسهم فى جعل الرياضة مكوناً أساسياً فى العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.

وأوضح رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة بتطوير كلية التربية الرياضية بنين بالهرم وتحويلها إلى نادٍ رياضي متكامل يخدم الطلاب والمجتمع المحلي، والعمل على توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ويأتي ذلك ضمن الاهتمام المتزايد من الدولة بالرياضة ودورها في الصحة العامة، خاصةً مجالات الإدارة الرياضية والتسويق والتدريب.



