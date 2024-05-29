جامعة حلوان تدرس تحويل كلية التكنولوجيا والتعليم إلى جامعة تكنولوجية دولية

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور محمد السيد سليمان نائب مجلس النواب وأمين مجلس جامعة بدر بكلية التكنولوجيا والتعليم.

وكان في استقبالهم الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية والدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وياسر السيد آمين الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

إمكانيات كلية التربية جامعة حلوان

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، التحديات التي تواجه خريجي التعليم التكنولوجي، وهي رغبتهم في المساواة بخريجي كليات الهندسة.

وعرض رئيس جامعة حلوان إمكانيات كلية التربية قسم التعليم الصناعي التي ضمت حاليًا لكلية التكنولوجيا والتعليم، والبرامج المتميزة بها مثل صناعة الحلي والأثاث والمنسوجات والملابس والتشييد والبناء، كما أوضح الإمكانيات البشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالكلية.

واقترح الدكتور محمد السيد سليمان نائب مجلس النواب وأمين مجلس جامعة بدر بكلية التكنولوجيا والتعليم، إمكانية تغيير اسم الكلية إلى "تكنولوجيا الصناعة" بما يتواكب مع احتياجات الدولة، وأشاد بإمكانيات الكلية وكيفية الاستغلال الأمثل لها بما يعود بالنفع على الجامعة والمجتمع.

وقال النائب إنه تمت الموافقة على إنشاء أول نقابة تضم التكنولوجيين، وركز النائب على إمكانيات الكلية والبرامج الجديدة بها، وتحدث عن وجود امكانية وجود اختبارات للقبول بالكلية.

وتناول اللقاء عدة موضوعات أساسية عن نشأة الكلية وتطورها، وقد عرض الدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات ومدير الوحدة الإنتاجية بالكلية عرضًا تقديميًا عن مباني الكلية من ورش ومعامل وقاعات تدريس ومدرجات وقاعات رئيسية ومكتبة الكلية.

وأوضح الدكتور فتوح الأقسام الموجودة بالكلية وهي خمس أقسام: تكنولوجيا الكهرباء، التبريد والتكييف، السيارات والجرارات، الإنتاج، الإلكترونيات، إضافة إلى البرامج التكنولوجية الجديدة مثل تكنولوجيا الميكاترونيكس، تكنولوجيا السيارات الهجين، وبرنامج تأهيل المعلمين.

كما أفاد الدكتور إبراهيم لطفى عميد الكلية بوجود اختبارات للقبول في البرامج، ونوّه إلى اشتراك الكلية في مسابقات عالمية مثل مسابقة التغيرات المناخية من المجلس البريطاني مع جامعة أوكسفورد بروكس، حيث حصلت الكلية على المركز الخامس.

في نهاية اللقاء، تفقد الضيوف مباني الكلية، ونوه رئيس جامعة حلوان أنه يتم بحث التعاون لعمل شراكة أجنبية مع الكلية قريبًا.

وحضر اللقاء أيضًا الدكتور أحمد بكر البساطي أستاذ النانوتكنولوجي ومدير مركز النانوتكنولوجي بجامعة حلوان، والدكتور محسن البنداري الأستاذ بقسم تكنولوجيا الالكترونيات، والدكتور أحمد الطنطاوي الدكتور بقسم تكنولوجيا الإنتاج، والدكتور كيرلس خلف الدكتور بقسم تكنولوجيا الإلكترونيات.