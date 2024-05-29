الأربعاء 29 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

القادسية يحسم صفقة نجم فريق الشباب

القادسية
القادسية

يقترب نادي القادسية من التعاقد مع لاعب جديد من أجل تعزيز صفوف فريقه بعد صعوده إلى الدوري السعودي للمحترفين.

txt

القادسية يجهز عرضًا تاريخيًا لضم سالم الدوسري من الهلال

txt

تفاصل عقد حسين القحطاني مع القادسية

txt

القادسية السعودي يقترب من ضم ماكسيمان


وكان القادسية دخل في منافسة مع الإتفاق على ضم حسين القحطاني لاعب الشباب قبل أن يتفوق القادسية بحسم الصفقة.

يأتي ذلك رغم تواصل مدرب الإتفاق، ستيفن جيرارد مع حسين القحطاني في محاولة لإقناعه بالانتقال لصفوف الفريق، ووافق اللاعب على الانتقال خلال تواصلهما هاتفيا.

وكان الإتفاق قدم عرضا لمدة 3 سنوات للاعب من أجل التوقيع معه حال وافق على الانتقال إلى صفوف الفريق.

لكن أكدت التقارير الصحفية السعودية أن القحطاني وقع بشكل رسمي مع نادي القادسية عقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2027.

وقدم القادسية راتبا يصل قيمته 6 مليون ونصف مليون ريال سعودي سنويا، أي راتب 19 مليون ونصف في الثلاث سنوات، بالإضافة لمزايا آخرى، تصل إلى مليون ونصف مليون سنويا.



وتابعت التقارير أن تحسب عدد المباريات التي يخوضها مع القادسية في البطولات ليصبح إجمالي الصفقة 24 مليون ونصف مليون.

وأنضم حسين القحطاني إلى صفوف نادي الشباب في عام 2020 لمدة 4 سنوات، ودخل في فترة الحرة من عقده للتوقيع أو التفاوض مع أي نادي دون موافقة ناديه.

وكان القحطاني بدأ مسيرته في الفئات السنية في فرق الهلال والفيصلي قبل اللعب مع صفوف الشباب.
 

مواد متعلقة

القادسية يجهز عرضًا تاريخيًا لضم سالم الدوسري من الهلال

تفاصل عقد حسين القحطاني مع القادسية

القادسية السعودي يقترب من ضم ماكسيمان

القادسية يخطط لضم عبد الرزاق حمد الله من الإتحاد

الجريدة الورقية