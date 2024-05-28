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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

القادسية السعودي يقترب من ضم ماكسيمان

ماكسيمان لاعب الأهلي
ماكسيمان لاعب الأهلي السعودي

كشفت تقارير سعودية اليوم عن دخول نادي القادسية في مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات النجم الفرنسي سانت ماكسيمان ضمن خطة دعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

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وأشارت تقارير إلى أن عرض القادسية إلى الأهلي قد يصل إلى 45 مليون يورو لشراء اللاعب، حيث يستهدف الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري روشن لدعم صفوفه بصفقات سوبر من أجل المنافسة بقوة بالموسم الجديد.

أرقام ماكسيمان مع الأهلي :

شارك النجم الفرنسي في 31 مباراة بقميص الأهلي بالموسم المنقضي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9، حيث ساهم الجناح الفرنسي في 13 هدفًا خلال الموسم.

كما صنع ماكسيمان 16 فرصة محققة للتسجيل، وقام بـ86 مراوغة ناجحة، ويعد من أكثر لاعبي الأهلي قيامًا بالمراوغات.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع ماكسيمان في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

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