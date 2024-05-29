تفاصل عقد حسين القحطاني مع القادسية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم تفاصيل عقد حسين القحطاني مع نادي القادسية والذي انتقل لصفوفه أمس ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة الرياضية أن قيمة انتقال حسين القحطاني لصفوف القادسية بلغت 24 مليون ﷼، حيث سيتقاضى اللاعب 6.5 مليون ريال راتب سنوي بما يعادل 19.5 مليون ريال في 3 مواسم.

كما سيحصل اللاعب على 4.5 مليون ريال مزايا أخرى في العقد، لتصبح قيمة العقد كاملة 24 مليون ﷼.

الحارس إيدرسون يقترب من الاتحاد السعودي

دخلت لجنة الاستقطابات التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي في مفاوضات متقدمة مع الحارس إيدرسون لاعب مانشستر سيتي لجلبه إلى الدوري السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت صحيفة تيلغراف الإنجليزية في تقرير لها اليوم أن لجنة الاستقطابات ترغب في جلب الحارس إيدرسون لصفوف نادي الاتحاد، بعد رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.