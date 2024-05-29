القادسية يجهز عرضًا تاريخيًا لضم سالم الدوسري من الهلال

يجهز نادي القادسية عرضًا تاريخيًا لضم النجم الدولي السعودي سالم الدوسري من صفوف الهلال ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت المصادر المقربة من نادي القادسية أن نادي القادسية سيقدم عرضًا يعتبر الأضخم في تاريخ التعاقدات المحلية للهلال من أجل التعاقد مع اللاعب الدولي سالم الدوسري.

وذكرت المصادر أنه في حال تمت الصفقة سيتقاضى سالم الدوسري راتبًا قيمة 16 مليون ﷼ سنويًا.

تفاصل عقد حسين القحطاني مع القادسية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم تفاصيل عقد حسين القحطاني مع نادي القادسية والذي انتقل لصفوفه أمس ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة الرياضية أن قيمة انتقال حسين القحطاني لصفوف القادسية بلغت 24 مليون ﷼، حيث سيتقاضى اللاعب 6.5 مليون ريال راتب سنوي بما يعادل 19.5 مليون ريال في 3 مواسم.

كما سيحصل اللاعب على 4.5 مليون ريال مزايا أخرى في العقد، لتصبح قيمة العقد كاملة 24 مليون ﷼.