رفع 179حالة إشغال طريق مخالف بكفر الدوار

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، من ميادين وشوارع المدينة، والتي تعيق الحركة المرورية وتسبب صعوبة سير للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 179 مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك"، وكذلك عدد 15 فرش متنوع للباعة الجائلين، وذلك بعدد من مناطق المدينة من بينها الوكيل، كفر الدوار البلد، السناهرة، شارع أحمد عرابي، شارع المحكمة، ودولي العكريشة، حيث تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بإستمرار الحملات بشكل يومي؛ لرفع جميع الإشغالات سواء الثابتة أو المتحركة، ومن شوارع مدن وقري المحافظة ، لضمان سيولة المرور، وسهولة عبور المواطنين، بالإضافة إلي الحفاظ علي المظهر الجمالي.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة، لإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية وإنفاذ القانون.