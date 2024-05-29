تنفيذ 32 إزالة إدارية في حملة لشرطة المرافق بإسنا

أكد العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، أنه شنت شرطة المرافق بالتنسيق مع مجلس مدينة اسنا برئاسة الدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا عدد من الحملات الصباحية و المسائية بمركز ومدينة اسنا لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

تحرير 17 محضر اشغال

واستهدفت الحملة شوارع أحمد عرابي، المستشفى العام، منطقة المدارس،موقف المطاعنه، البحر القديم، وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضر اشغال، 4 محاضر باعة جائلين، 6 محاضر نظافة عامة،12 محضر مضبوطات متنوعة، 32 محضر إزالات إدارية.

جاء هذا فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.