الكيلو ب115 جنيهًا.. استمرار الارتفاع الجنوني بأسعار الدواجن في الفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو، استمرار موجة ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء واستقرار أسعار اللحوم الحمراء لدى الجزارين.

وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت ارتفاعا طفيفا في الأسعار صباح اليوم الأربعاء بعد وصول سعر التنفيذ إلى 93 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 340 إلى 380 جنيها للبتلو، وشهدت محلات الجزارة ركودا ملحوظا وهو ما يحدث سنويا قبل أيام عيد الأضحى المبارك.

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء والكيلو ب115 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 115 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 22 جنيها عن الأسعار داخل المزرعة، في غياب تام للرقابة التموينية، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 98 جنيها والساسو 122 جنيها، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 135 جنيها، وسجل كيلو الرومي 145 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 140 جنيها والبط المولار بمبلغ 105 جنيهات والبط البيور والفرنساوي 100 جنيه، بينما وصل سعر البانيه إلى 235 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 115 جنيها وبدون العظم بمبلغ 120 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 90 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 95 جنيها والهياكل 60 جنيها والأجنحة 65 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 110 جنيهات، وكيلو الأرانب البلدي ب115 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 140جنيها.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكمان في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع انخفاضا وارتفاعا، كما اختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل ووجود مزارع تربية الدواجن في مناطق دون غيرها، كما شهدت محلات بيع الدواجن إحجام العديد من المستهلكين عن الشراء أو تقليص حاجاتهم من الطيور، مما تسبب في زيادة المعروض عن الطلب، إلا أن ذلك لم يؤثر فى ارتفاع الأسعار غير المبرر في الأسواق.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية إلا أن أسعار الدواجن عاودت الارتفاع مرة أخرى، بعكس أسعار اللحوم الحمراء التي انخفضت مع انخفاض أسعار الأعلاف، وكذلك بعد انخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية التي تراوحت بين 160 ، 170 جنيها للكيلو.