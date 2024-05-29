موعد وقف تخفيف أحمال الكهرباء.. مع ارتفاع درجات الحرارة يبحث الكثير من المواطنين عن الموعد الرسمي لوقف تخفيف أحمال الكهرباء، خاصة عقب وضع خطة مع وزيري البترول والكهرباء لـ وقف تخفيف الأحمال 2024 مع نهاية التوقيت الصيفي.

تحريك أسعار الكهرباء

وفي السياق كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الكهرباء، لوضع خطة جديدة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا لمدة 4 سنوات مقبلة، مع الحفاظ على دعم الفئات الأقل.

فاتورة وزارة الكهرباء

ووفقًا لرئيس الوزراء، تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة، يكلف الدولة 223 قرشا، وأن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهريا، 15 مليار جنيه، ووزارة الكهرباء تدفع منها 4 مليارات جنيه.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

وفي سياق آخر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في تصريحات سابقة، أنه يتم الالتزام بتخفيف لمدة ساعتين كحد أقصى يوميًا. لافتًا إلى بذل جهود كبيرة لتحسين الأداء وسد الفجوة التمويلية للحد من تخفيف الأحمال، وأن المدة القصوى لاستمرار تخفيف الأحمال ستكون حتى نهاية العام الجاري.