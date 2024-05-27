غدا.. وزير الكهرباء يفتتح محطة رياح خليج السويس

يفتتح صباح غد الثلاثاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة طاقة رياح خليج السويس بسرعه 252 ميجا وات التابعة لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور محمد الخياط، وبحضور عدد من الوزراء وسفراء بعض الدول الأوربية وقيادات وزارة الكهرباء فى تمام الساعة 11 صباحاً.

يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سيحضر الاحتفال نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كما سيحضر لفيف من الوزراء وسفراء بعض الدول الأوربية .