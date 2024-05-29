محافظ أسوان يتابع المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية الـ 10 بمختلف المراكز والمدن؛ لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحتها التنفيذية.

وشدد على مواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة لهم فيما يخص طلبات التصالح ، وتذليل أى عقبات أمامهم ، وشرح المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد لنهو الإجراءات التى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء.

ومن جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ومسئول ملف التصالح، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لتحقيق مستويات متقدمة من الإنجاز بهذا الملف الهام والحيوى، حيث نعتبر من أوائل المحافظات التى حققت معدلات متميزة فى تسليم شهادات البيانات المتعلقة بالتصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين من أبناء المحافظة عبر المراكز التكنولوجية.

ولفت إلى أنه ساهم فى تحقيق ذلك المتابعة المستمرة من اللواء أشرف عطية للتأكد من حصول الموظفين العاملين بهذه المراكز على البرامج التدريبية اللازمة فيما يخص تنفيذ قانون التصالح قبل فتح باب التقدم فى 7 مايو الجارى ، وهو ما ساهم بدوره فى سرعة إنهاء الإجراءات للمتقدمين فى سهولة ويسر .