موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين الهلال والنصر في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

فريق الهلال بقيادة المدير الفني خورخي خيسوس سيخوض المباراة وعينه على لقب البطولة، من أجل تحقيق الثنائية بعد التتويج بلقب الدوري قبل أيام.

على الجهة المقابلة يدخل فريق النصر المباراة بقيادة المدرب لويس كاسترو بشعار لا بديل عن الفوز، أملا في إنقاذ موسمه بعد حسم الهلال للقب الدوري وفشله في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

وسيعتمد مدرب النصر على القوة الضاربة للفريق من أجل حسم اللقب متمثلة في كريستيانو رونالدو و ساديو ماني و مارسيلو بروزوفيتش وأتافيو.

وكان الهلال قد تأهل للنهائي على حساب الاتحاد بعد الفوز عليه بهدفين لهدف في نصف النهائي، بينما تأهل النصر للنهائي على حساب الخليج بعد الفوز عليه 3-1.

موعد مباراة الهلال والنصر والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر يوم الجمعة المقبل الموافق 31 من شهر مايو الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستذاع مباراة الهلال والنصر عبر قناة SSC الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق نقل كأس الملك.