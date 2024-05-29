الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لويس كاسترو يعلن استمراره مع النصر السعودي للموسم المقبل

كاسترو مدرب النصر
كاسترو مدرب النصر السعودي

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي استمراره مع العالمي للموسم المقبل بالاتفاق مع إدارة النادي بعد الأداء الجيد الذي قدمه هذا الموسم وتحقيق لقب البطولة العربية والوصول لنهائي كأس الملك.

واستقرت إدارة نادي النصر على تجديد الثقة في المدير الفني لويس كاسترو خاصة في حال نجاحه بتحقيق لقب بطولة كأس الملك " كأس خادم الحرمين الشريفين " على حساب الهلال.

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مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي| الهلال مع الأهلي .. النصر ضد التعاون

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النصر يهزم الاتحاد في الجولة الختامية للدوري السعودي

ويستعد النصر لملاقاة الهلال يوم الجمعة المقبل في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين، حيث سيقاتل العالمي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق لقب البطولة على حساب الهلال بطل الدوري.

الحارس إيدرسون يقترب من الاتحاد السعودي

دخلت لجنة الاستقطابات التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي في مفاوضات متقدمة مع الحارس إيدرسون لاعب مانشستر سيتي لجلبه إلى الدوري السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت صحيفة تيلغراف الإنجليزية في تقرير لها اليوم أن لجنة الاستقطابات ترغب في جلب الحارس إيدرسون لصفوف نادي الاتحاد، بعد رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

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