تامر أمين لجمهور الأهلي: الدوري فارق معاكم السنة دي؟ (فيديو)

استنكر الإعلامي تامر أمين عدم انتظام جدول الدوري العام في مصر وعدم معرفة موعد نهاية الموسم رغم أن معظم الدول انتهى لديها الموسم الكروي بالفعل.

ووجه تامر أمين خلال تقديمه برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، سؤالاً لـ جمهور النادي الأهلي، قائلاً: "مش عايز حد يشتم.. هو الدوري فارق معاكم السنة دي؟".

عارف إن الأهلي وحش جميع البطولات

وأضاف تامر أمين :" أنا عارف إن الأهلي وحش جميع البطولات، بس الدوري السنة دي مش دوري ، و لا يوجد به أي معالم للدوري"، معقبا: "دوري بدأ من 3 سنين ونصف لسه مكمل، وليس معلوم، متى سوف ينتهي".



و كشف الإعلامي محمد شبانة عن طلب لجنة التخطيط في النادي الأهلي من كولر المدير الفني للفريق حسم موقف المعارين سواء بالعودة أو عدم الحاجة الفنية لهم.



وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة التخطيط ترغب في حسم أمر المعارين مبكرا للعمل على تسويقهم إضافة إلى تحديد إحتياجات الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

واكمل شبانة بأن كولر يرفض حسم هذا الأمر الآن مفضلا تأجيله إلى نهاية الموسم حتى لا يتعجل في قراراته الفنية خاصة أن الموسم مازال يتبقى فيه الكثير.