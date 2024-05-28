الليلة.. صدام قوي بين سيدات سلة الأهلي وسبورتنج في نهائي الدوري

تستضيف صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مساء اليوم الثلاثاء مباراة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق سبورتنج فى ثانى مباريات الدور النهائى لـ دورى السيدات .



وتقام المباريات البطولة بنظام best of 5، حيث يلتقى الفريقان الأهلي ضد سبورتنج فى 4 مباريات ومن المقرر أن يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة خامسة حال تعادل الفريقين فى عدد مرات الفوز.



وكانت مباراة الجولة الأولى انتهت بفوز الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 83 / 68.

يذكر أن فريق سلة الأهلى رجال خسر أمام نظيره فريق أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 86-77، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي "BAL"، ليودع الفريق الأحمر منافسات البطولة من الدور ربع النهائي حيث خسر اول مباراة أمام الفتح الرباطي المغربي بنتيحة (78-89) في أولى المباريات.