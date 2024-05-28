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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب كولر بحسم موقف المعارين

مارسيل كولر
مارسيل كولر

كشف الإعلامي محمد شبانة عن طلب لجنة التخطيط في النادي الأهلي من كولر المدير الفني للفريق حسم موقف المعارين سواء بالعودة أو عدم الحاجة الفنية لهم.

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وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة التخطيط ترغب في حسم أمر المعارين مبكرا للعمل على تسويقهم إضافة إلى تحديد إحتياجات الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

واكمل شبانة بأن كولر يرفض حسم هذا الأمر الآن مفضلا تأجيله إلى نهاية الموسم حتى لا يتعجل في قراراته الفنية خاصة أن الموسم مازال يتبقى فيه الكثير.

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