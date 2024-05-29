أيمن الشريعي يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم أوفا

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لم يحصل على أي عروض سواء من الأهلي أو الزمالك للحصول على خدماته.

وتابع الشريعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا نعلم موعد انتهاء مسابقة الدوري المصري، حتى يتم الحديث عن المفاوضات مع اللاعبين ورحيلهم".

وأضاف أيمن الشريعي: "حال عدم التقدم بعروض للتعاقد مع أوفا أو أي لاعب، سيتم تقييم الأمر والمقابل المادي ورغبة اللاعب، والتفاوض مع كل نادي يختلف عن الآخر".

وقال: "سعر اللاعب والاحتياج إليه يكون على حسب النادي المشتري، سواء في المقدمة أو الهبوط، وانا ماليش عواطف لأن ماليش في الكرة، وبالتالي أن أبحث عن استفادتي المادية".

واختتم: "من إحدى بنود عقد زياد كمال، هو الحصول على 100 ألف دولار من الزمالك عند الحصول على الكونفدرالية، والزمالك زيه زي الأهلي اللي عنده مبيروحش".