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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمير هشام: انضمام بلعيد للأهلي مسألة وقت

بلعيد
بلعيد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي قريب من التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر طلب التعاقد مع بلعيد، ويراه العنصر القادر على قيادة دفاع الفريق، خاصةً مع رغبة اللاعب بالتواجد مع الفريق بالموسم الجديد".

وأضاف أمير هشام: "انضمام بلعيد مسألة وقت، حيث يوجد هناك بعض الرتوش النهائية بين الناديين، خاصةً أن الأهلي واللاعب يرفضان تفعيل الشرط الجزائي في عقده".

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