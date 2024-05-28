انخفاض أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

هبطت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 28 مايو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 15 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3145 جنيهات لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3145 جنيهات، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3594 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2695 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2096 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 25160 جنيهًا.

الذهب يرتفع وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

الذهب

سجلت أسعار الذهب العالمي ارتفاعًا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، رغم اتباع المستثمرين لنهج حذر قبل بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي قد توفر مزيدا من المؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % عند 2353 دولار للأونصة، بعد صعوده واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بما يصل نسبته نحو 0.8 % ليصل إلى مستوى سعر 2354 دولارا.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل والمقرر صدوره الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وتشير رهانات المتداولين إلى تزايد احتمالات قيام البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، ويرى المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 63 بالمئة تقريبا لخفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

والذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 31.81 دولارا للأونصة. وزاد البلاتين 0.2 % إلى 1056.15 دولار وربح البلاديوم 0.4 % ليصل إلى 992.50 دولار للأونصة.