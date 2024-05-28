ايركايرو تشارك في معرض الرياض للسياحة والسفر RTF    27

تشارك شركة ايركايرو الذراع الإقتصادي لوزارة الطيران المدني للمرة الأولى في معرض الرياض للسياحة والسفر RTF في الرياض، المملكة العربية السعودية من 27 إلى 29 مايو 2024.

تسهم هذه المشاركة في تعزيز التواجد المصري في المنطقة، حيث أن مصر ستكون الراعي الذهبي للمعرض، مما يوفر منصة استثنائية لترويج وجهاتها السياحية.

وتهدف ايركايرو من خلال مشاركتها إلى تنمية الأسواق العربية والإقليمية والدولية، وتنشيط حركة الطيران من وإلى المقاصد السياحية في مصر، وتسليط الضوء على معالمها السياحية الفريدة.

كما ستعمل الشركة على زيادة التعاون والاتصال مع منظمي الرحلات ووكلاء السياحة.



و أعلنت ايركايرو عن زيادة تشغيل رحلاتها إلى السعودية خلال موسم الصيف إلى 109 رحلة أسبوعية لاستيعاب الحركة المتزايدة...كما ستقدم الشركة تذاكر طيران كجوائز لزوار المعرض، إضافة إلى فعاليات أخرى لتعزيز التواجد المصري.

زوار المعرض مدعوون لزيارة جناح ايركايرو في الجناح المصري B-1.