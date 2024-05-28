المنشاوي يشيد بوحدات معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط

خلال زيارته

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، جولة تفقدية داخل معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية؛ للمتابعة الميدانية وانتظام سير العمل بالوحدات وأقسام المعهد، وذلك بحضور الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتور عمرو عبد الفتاح عميد المعهد، والدكتور عبدالحميد أبوسحلى عميد كلية العلوم، والدكتور علاء حامد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث ورؤساء الأقسام بالمعهد.

بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي خلال جولته، بما يتميز به المعهد من كوادر بشرية متميزة وإمكانيات متقدمة علي قدر من العلم والمعرفة لمواكبة التطورات العلمية والعالمية وفتح مجالات جديدة للدراسات والأبحاث الدقيقة، بما يسهم في إثراء الحركة العلمية والبحثية داخل الجامعة.

وأوضح أن معهد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، يعد أحد نقاط القوة بالجامعة؛ كونه أول معهد بحثي على مستوى الجامعات المصرية في هذا التخصص الدقيق، ويمثل نموذجاً عملياً لاستراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم التوجه إلى إجراء الدراسات البينية والتطبيقية والذي يأتي في ضوء حرص الجامعة على تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وفق رؤية مصر 2030 تحقيقا للتكامل في العمل البحثي بين أكثر من تخصص.

وأضاف الدكتور عمرو عبدالفتاح، الجولة بدأت بتفقد رئيس الجامعة لوحدة زراعة الأنسجة والخلايا الجزعية واستمع إلى شرح من الدكتورة غادة أبوالعلا مديرة الوحدة عن أهم الخدمات التى تقدمها الوحدة، وإمكانياتها التي تسمح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من داخل وخارج الجامعة والمهتمين بزراعة الأنسجة بإجراء الأبحاث الحديثة فى ذلك التخصص، وتقدم العديد من الخدمات المجتمعية من الناحية الطبية فى تشخيص الأمراض أو فى مجال العلوم الحديثة.

وأشار إلى أن الوحدة حاصلة على الاعتماد من المجالس الطبية المتخصصة كمركز معتمد لعمل تحليل (HER2) (ER) ( PR )(SHIS) فضلاَ عن تدريب الباحثين من مختلف الجامعات في مجال أبحاث زراعة الأنسجة و الخلايا الجزعية وتطبيقاتها.

وتفقد رئيس الجامعة وحدة الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة النباتية واستمع الى شرح من الدكتورة مروة طلعت مدير الوحدة إلى الخدمات التي تقدمها الوحدة والتى تتمثل فى تحضير المركبات الفاعلة لبعض النباتات الطبية وانتاج بعض شتلات الفواكه، وتضم معمل لطلاب الدراسات العليا، ومعمل زراعة الأنسجة النباتية.

كما تفقد رئيس جامعة أسيوط ؛ وحدة البيولوجيا الجزئيية واستعرضت الدكتورة أسماء زهران مدير الوحدة الخدمات التي تقدمها الوحدة لمختلف الباحثين على مستوى الجمهورية للتحليل الجيني والبروتينى، والمزودة بأحدث الأجهزة لإجراء مختلف الأبحاث و الدراسات فى تلك التخصصات.