فوز مرشح و٧ أعضاء بالتزكية لمجلس الإدارة و٥٠ مرشحًا لعمومية الاتحاد

وفى غرفة الفنادق

إجراء قرعة على عضوين مرشحين للاتحاد يهدد بالطعن على الانتخابات

وشهدت انتخابات غرفة الفنادق تأخر صدور النتيجة حتى الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل، وذلك لعدم قدرة اللجنة للوصول للاصوات الصحيحة والباطلة فى مندوبى غرفة الفنادق لاتحاد الغرف السياحية، وهو ما أدى إلى قيام اللجنة بإجراء قرعة على عضوين من المرشحين لاختيار واحد منهم وهو ما اعتبره الأعضاء مخالفًا تمامًا للائحة والقانون، وأكدوا أن ذلك قد يؤدى إلى الطعن عليها وإعادة الانتخابات مرة أخرى.

وأجريت انتخابات مجلس الإدارة على عضو واحد فقط لمجلس الإدارة عن فئة «فنادق محافظات أخرى»، وفاز به أشرف ميشيل جورجى، بعد فوز سبعة أعضاء بالتذكية وهم: محمد أيوب على مقعد الفنادق العائمة، وماجد انطوان على مقعد دون الأربع نجوم محافظات أخرى، وبيتر ناثان على مقعد ٤،٥ نجوم لمحافظة جنوب سيناء، ومحمد الشاعر على مقعد ٤،٥ نجوم عن محافظة البحر الأحمر، وانطوان غزال على مقعد فنادق دون ٤ نجوم لمحافظات أخرى، كما فاز أدهم جرانة عن فنادق البحر الأحمر فئة دون ٤ نجوم، وجيفارا الجافى عن جنوب سيناء.

ويقوم وزير السياحة أحمد عيسى بتعيين ٤ أعضاء ليكتمل مجلس الإدارة ليصبح ١٢ عضوًا، يجرى بعدها مجلس الإدارة انتخابات لاختيار أحد الأعضاء رئيسًا للغرفة.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات عن فوز ٥٠ مرشحًا لتمثيل الغرفة فى الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، ومن بينهم حبيبة حسام الشاعر.